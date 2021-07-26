Японские спортсмены вышли на первое место в медальном зачете Олимпийских игр

Источник материала: БелТА

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Японские спортсмены завоевали сегодня три золотые медали на домашней Олимпиаде и вышли на первое место в общекомандном зачете, передает корреспондент БЕЛТА.

Кроме двух наград высшей пробы японцы сегодня взяли одно серебро и три бронзы. Сейчас в медальной копилке олимпийской сборной Японии 12 наград (8, 2, 3). У команды США 14 медалей (7, 3, 4), вслед за ней идет сборная Китая, у которой 18 наград (6, 5, 7). На четвертое место поднялись российские атлеты, завоевавшие 12 медалей (4, 5, 3).

Триатлон. Мужчины

1. Кристиан Блюмменфельт (Норвегия).

2. Алекс Йи (Великобритания).

3. Хайден Уайлд (Новая Зеландия).

Плавание. Женщины. 100 м баттерфляем

1. Маргарет Макнил (Канада).

2. Юфей Чжан (Китай).

3. Эмма Маккеон (Австралия).

Плавание. Мужчины. 100 м брассом

1. Адам Пити (Великобритания).

2. Арно Камминга (Нидерланды).

3. Николо Мартиненги (Италия).

Плавание. Женщины. 400 м вольным стилем

1. Ариарне Титмус (Австралия).

2. Кэти Ледеки (США).

3. Бинцзе Ли (Китай).

Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольным стилем

1. США.

2. Италия.

3. Австралия.

Скейтбординг. Женщины. Улица

1. Момидзи Нисия (Япония).

2. Раисса Леал (Бразилия)

3. Фуна Накаяма (Япония).

Стрельба. Женщины. Скит

1. Эмбер Инглиш (США).

2. Диана Бакози (Италия).

3. Вэй Мэн (Китай).

Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство

1. Республика Корея.

2. Китайский Тайбэй.

3. Япония.

Велоспорт. Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри

1. Томас Пидкок (Великобритания).

2. Матиас Флюкигер (Швейцария).

3. Давид Валерио Серрано (Испания).

Прыжки в воду. Мужчины. Синхронная вышка 10 м

1. Великобритания.

2. Китай.

3. Россия.

Стрельба. Мужчины. Скит

1. Винсент Хэнкок (США).

2. Йеспер Хансен (Дания).

3. Абдулла Аль-Рашиди (Кувейт).

Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка

1. Беньямин Савсек (Словения).

2. Лукас Рохан (Чехия).

3. Сидерис Тасиадис (Германия).

Дзюдо. Женщины. До 57 кг

1. Нора Гоякова (Косово).

2. Сара-Леони Сизик (Франция).

3. Цукаса Йосида (Япония), Джессика Климкейт (Канада).

Дзюдо. Мужчины. До 73 кг

1. Сехэй Оно (Япония).

2. Лаша Шавдатуашвили (Грузия).

3. Чанрим Ан (Республика Корея), Цогтбаатар Ценд-Очир (Монголия).

Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье

1. Россия.

2. Япония.

3. Китай.

Тяжелая атлетика. Женщины. До 55 кг

1. Хидилин Диас (Филиппины).

2. Ляо Цуюнь (Китай).

3. Зульфия Чиншанло (Казахстан).

Настольный теннис. Микст

1. Япония.

2. Китай.

3. Китайский Тайбэй.

Фехтование. Женщины. Сабля

1. София Позднякова (Россия).

2. Софья Великая (Россия).

3. Манон Брюне (Франция).

Фехтование. Мужчины. Рапира

1. Даниэле Гароццо (Италия).

2. Ка Лун Чон (Гонконг).

3. Александр Чупенич (Чехия).

Таэквондо. Женщины. До 67 кг. Финал

1. Матеа Елич (Хорватия).

2. Лорен Уильямс (Великобритания).

3. Рут Гбагби (Ирландия), Хедая Ваба (Египет).

Таэквондо. Мужчины. До 80 кг

1. Максим Храмцов (Россия).

2. Салех Эльшарабати (Иордания).

3. Тони Канает (Хорватия), Сеиф Эйсса (Египет).-0-