В шаге от бронзы Токио-2020: белорусские лучницы впервые приехали командой на Олимпиаду и чуть не стали сенсацией

Источник материала: БелТА

В прошедшее воскресенье женская команда по стрельбе из лука могла открыть счет белорусским медалям на Играх в Токио: Карина Козловская, Карина Деминская и Анна Марусова остановились всего в шаге от бронзовых наград. Но и итоговое 4-е место тоже можно считать успехом, ведь так высоко на олимпиадах лучницы из Беларуси еще не забирались. Что мы знаем об этих спортсменках?

"Через два месяца после родов вернулась к тренировкам"

Анна Марусова - самый опытный боец в команде. Для 43-летней уроженки Могилева Олимпиада в Токио стала третьей по счету: до этого были индивидуальные выступления в Сиднее (2000) и Афинах (2004). Такое спортивное долголетие Марусовой, по словам ее тренера Валентины Ковалевой, объясняется большой любовью к спорту и врожденному трудолюбию:

- С Аней работаю 11 лет. Она всегда делает то, что надо, никогда не ленится. Сама по себе Аня спокойная и дружелюбная, но характер у нее стальной. Уже через два месяца после родов она вернулась к тренировкам, чтобы не терять сноровки. Благодаря такому подходу лучница уже 20 лет в составе сборной, а это дорогого стоит.

Результаты женской команды в Токио для Валентины Михайловны не стали удивлением:

- Мы рассчитывали на хорошее выступление, так как на сборах девчонки демонстрировали неплохую стрельбу. А поединки с такими тяжелыми соперниками, как китаянки и японки, показали, что белоруски прекрасно справились с психологическим давлением. Если бы еще одолели Республику Корея, лучницы которой - мировые лидеры, - это была бы сенсация. Но и с таким результатом выступить в первый раз на Олимпиаде командой и с ходу занять 4-е место - серьезное достижение.

Свободное время Анна проводит с дочерьми: 14-летней Катей и 12-летней Соней. Младшая занимается плаванием, старшая любит рисовать.

"Карина всегда идет до конца"

Интересная судьба и у 26-летней Карины Деминской. В секцию стрельбы из лука могилевчанка попала в 13 лет, хотя обычно набор ребят происходит в 9-10. Личный тренер Деминской Владимир Долгоносов рассказывает, как так получилось:

- У нас в зале на бульваре Непокоренных культивируется два вида спорта: акробатика и стрельба из лука. Карина занималась акробатикой, но что-то пошло не так, и она пришла на тренировку по стрельбе из лука. Попробовала - и получилось. Правда, сначала Карина не отличалась большим старанием, но потом изменила свое отношение к тренировкам.

Физическая база, заложенная еще на секции по акробатике, а также хорошие спортивные данные позволили Деминской быстро нагнать сверстников-лучников.

- У Карины отменные бойцовские качества и взрывной характер. Она всегда идет до конца. Чтобы Деминская опустила руки - нет, такого не будет. Правда, иногда импульсивность идет во вред и мешает сконцентрироваться - это ее слабое звено. Во время соревнований постоянно нужно справляться с бурей эмоций внутри тебя, и если ты ее обуздал, то выступление пройдет хорошо. У Карины это не всегда получается, но она много работает над собой, - делится тренер.

Плоды работы можно было увидеть в Токио. Владимир Петрович не скрывает, что ожидал подобного успеха от своей подопечной:

- Собралась хорошая команда - сплав молодости и опыта, мастерства и профессионализма. Это трио уже брало серебро на Европейских играх в Минске, заняло 8-е место на чемпионате мира, что позволило квалифицироваться на Олимпиаду. Конечно, ожидали от команды качественного выступления, что в итоге и получилось.

"Не нервничала на Олимпиаде перед дуэлями и во время стрельбы"

Жизненный путь 21-летней Карины Козловской мог сложиться и без стрельбы из лука. После гимназии она поступила в Минский государственный архитектурно-строительный колледж, видимо, мечтая стать архитектором. Карине нравится урбанистика и все, что с ней связано. Однако в 2019 году Козловская отнесла документы в университет физкультуры и перешла тренироваться в РЦОП по стрелковым видам спорта. И, судя по всему, ни о чем не жалеет.

После поединка за бронзовые медали с немками Карина говорила, что надеется еще не раз проявить себя на крупных международных турнирах как в команде, так и в индивидуальном зачете. А немного позже написала в своем Instagram трогательный пост: "Мы с девочками взяли 4-е место на Олимпийских играх. И я хочу рассказать одну вещь. Для белорусских лучников сегодня действительно праздник. Впервые в истории у нас есть место в четверке лучших спортсменов мира на Олимпиаде. До этого никого из сборной Беларуси так высоко не было. Поэтому мы с девочками творим историю здесь и сейчас. Из эмоций я испытала просто полный спектр. Но больше всего, конечно, положительных. Пару моментов было, когда сердце колотилось так сильно, что я не слышала ничего вокруг. Но это было от радости, а не от переживаний. Что очень удивительно для меня, но я не нервничала перед дуэлями и во время стрельбы. Была уверена в своей команде и в том, что сделаю все, что в моих силах. Мне задала вопрос подруга: как ощущения вообще? Если честно, очень непонятно. Я вроде и ничего не чувствую, а вроде и хочу прыгать и бегать от радости. Возможно, мне просто нужно время, чтобы мозг смог дать правильный ответ на этот вопрос. Мне кажется, я просто немного потерялась".

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 дней".-0-