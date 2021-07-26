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На матч БАТЭ - "Динамо-Батуми" в первые дни купили более 1000 билетов
26.07.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
На ответный матч первого раунда квалификации Лиги конференций между БАТЭ и "Динамо-Батуми" билеты в первые дни продаж купили более тысячи болельщиков. Победа борисовчан 1:0 в Грузии сильно подогрела интерес футбольных фанатов. Свой домашний поединок желто-синие проведут 29 июля на "Борисов-Арене".
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На ответный матч первого раунда квалификации Лиги конференций между БАТЭ и "Динамо-Батуми" билеты в первые дни продаж купили более тысячи болельщиков. Победа...
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