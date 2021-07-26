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Обзор спортивных событий в рубрике "Матчбол"
26.07.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
В 17-м туре чемпионата страны БАТЭ проигрывает брестскому "Динамо". Поражение не позволило борисовчанам выйти на первое место в турнирной таблице. На один балл желто-голубые отстают от лидера - "Шахтера". Больше спортивных событий в рубрике "Матчбол" (видео).
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В 17-м туре чемпионата страны БАТЭ проигрывает брестскому "Динамо". Поражение не позволило борисовчанам выйти на первое место в турнирной таблице. На один балл...
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