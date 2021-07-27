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Американка Якоби выиграла золотую медаль Олимпиады в плавании на 100 м брассом

27.07.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Американка Лидия Якоби выиграла золото Олимпиады, победив в решающем заплыве на дистанции 100 м брассом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время победительницы - 1 мин. 04,95 сек. Серебро на свой счет записала спортсменка из ЮАР Татьяна Шенмакер - 1 мин. 05,22 сек. Бронзовая медаль у соотечественницы олимпийской чемпионки Лилли Кинг - 1 мин. 05,54 сек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь на Олимпиаде представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-

 
 
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Итоговое время победительницы - 1 мин. 04,95 сек. Серебро на свой счет записала спортсменка из ЮАР Татьяна Шенмакер - 1 мин. 05,22 сек. Бронзовая медаль у соотечественницы...
 
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