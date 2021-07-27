Источник материала: БелТА

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китайский дуэт выиграл золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающей стрелковой дуэли Цзян Жансинь и Пан Вэй со счетом 16:14 победили россиян Виталину Бацарашкину и Артема Черноусова, которые завоевали серебро. Бронзовые медали у украинской смешанной пары Елена Костевич - Олег Омельчук.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь на Олимпиаде представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-