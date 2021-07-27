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Россиянин Рылов стал олимпийским чемпионом в плавании на дистанции 100 м на спине
27.07.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Российский пловец Евгений Рылов выиграл золото Олимпиады на дистанции 100 м на спине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Результат победителя - 51,98 сек. Второе место также занял россиянин Климент Колесников - 52,00 сек. Американец Райан Мерфи занял третье место - 52,19 сек.
Олимпиада в Токио стартовала 23 июля. Беларусь представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-
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Результат победителя - 51,98 сек. Второе место также занял россиянин Климент Колесников - 52,00 сек. Американец Райан Мерфи занял третье место - 52,19 сек.
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