Британец Дин выиграл золото Игр в заплыве на 200 м вольным стилем

Источник материала: БелТА

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Британец Том Дин выиграл золото Игр в заплыве на 200 м вольным стилем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Он преодолел дистанцию за 1 мин. 44,22 сек. Его соотечественник Данкан Скотт стал серебряным призером, показав результат 1 мин. 44,26 сек. Бронзовая награда у бразильского пловца Фернандо Муленберга Шеффера - 1 мин. 44,66 сек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь на Олимпиаде представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-