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Британец Дин выиграл золото Игр в заплыве на 200 м вольным стилем
27.07.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Британец Том Дин выиграл золото Игр в заплыве на 200 м вольным стилем, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Он преодолел дистанцию за 1 мин. 44,22 сек. Его соотечественник Данкан Скотт стал серебряным призером, показав результат 1 мин. 44,26 сек. Бронзовая награда у бразильского пловца Фернандо Муленберга Шеффера - 1 мин. 44,66 сек.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь на Олимпиаде представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-
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Он преодолел дистанцию за 1 мин. 44,22 сек. Его соотечественник Данкан Скотт стал серебряным призером, показав результат 1 мин. 44,26 сек. Бронзовая награда у...
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