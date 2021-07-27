Участники токийской Олимпиады сегодня разыграют 22 комплекта наград

Источник материала: БелТА

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летней Олимпиады в Токио сегодня разыграют 22 комплекта наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Из представителей Беларуси за медали могут поспорить Мария Мартынова и Юрий Щербацевич, которые выступят в командном миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Правда, для этого им нужно успешно пройти квалификационный этап и попасть в число финалистов. Без белорусских спортсменов будут разыграны олимпийские награды в триатлоне, плавании, велоспорте, прыжкам в воду, гребном слаломе, тяжелой атлетике, конном спорте, дзюдо, фехтовании, спортивной гимнастике, софтболе и таэквондо.

На олимпийском ринге продолжатся предварительные соревнования боксеров. В 1/16 финала весовой категории до 69 кг белорус Александр Радионов будет соперничать с известным британцем Пэтом Маккормаком. В 1/16 финала весовой категории до 91 кг соперником еще одного белорусского атлета Владислава Смягликова будет представитель Самоа Ато Плодзицки-Фаоагали.

На теннисном турнире белорус Илья Ивашко в 1/16 финала одиночного разряда будет соперничать с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

Белорусские пловцы выйдут на старт квалификационных заплывов в нескольких дисциплинах.-0-