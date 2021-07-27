ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Участники токийской Олимпиады сегодня разыграют 22 комплекта наград

27.07.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летней Олимпиады в Токио сегодня разыграют 22 комплекта наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Из представителей Беларуси за медали могут поспорить Мария Мартынова и Юрий Щербацевич, которые выступят в командном миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Правда, для этого им нужно успешно пройти квалификационный этап и попасть в число финалистов. Без белорусских спортсменов будут разыграны олимпийские награды в триатлоне, плавании, велоспорте, прыжкам в воду, гребном слаломе, тяжелой атлетике, конном спорте, дзюдо, фехтовании, спортивной гимнастике, софтболе и таэквондо.

На олимпийском ринге продолжатся предварительные соревнования боксеров. В 1/16 финала весовой категории до 69 кг белорус Александр Радионов будет соперничать с известным британцем Пэтом Маккормаком. В 1/16 финала весовой категории до 91 кг соперником еще одного белорусского атлета Владислава Смягликова будет представитель Самоа Ато Плодзицки-Фаоагали.

На теннисном турнире белорус Илья Ивашко в 1/16 финала одиночного разряда будет соперничать с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

Белорусские пловцы выйдут на старт квалификационных заплывов в нескольких дисциплинах.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За медали белорусские спортсмены могут посоперничать в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м, боксе, теннисе и плавании.
 
Новости дня
Новости спорта
 
О. Макей об олимпийских буднях, непривычных условиях для спортсменов и грядущей непогоде в столице Японии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by