Источник материала: БT

Параллельно с началом Олимпиады Агентство теленовостей запустило традиционный "Дневник Игр", который выходит из Токио сразу после "Панорамы" ежедневно. Стать частью выпуска может каждый. Для этого на своей страничке в Instagram публикуйте короткие ролики со словами поддержки нашим спортсменам - хештег #TVOIBY (он сейчас на экране). Самые интересные мы покажем в "Дневниках". Олимпиада завершится 8 августа. Давайте поддержим наших атлетов вместе!





Читайте также: