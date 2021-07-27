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Параллельно с началом Олимпиады АТН запустило традиционный "Дневник Игр"
27.07.2021 10:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Параллельно с началом Олимпиады Агентство теленовостей запустило традиционный "Дневник Игр", который выходит из Токио сразу после "Панорамы" ежедневно. Стать частью выпуска может каждый. Для этого на своей страничке в Instagram публикуйте короткие ролики со словами поддержки нашим спортсменам - хештег #TVOIBY (он сейчас на экране). Самые интересные мы покажем в "Дневниках". Олимпиада завершится 8 августа. Давайте поддержим наших атлетов вместе!
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Параллельно с началом Олимпиады Агентство теленовостей запустило традиционный "Дневник Игр", который выходит из Токио сразу после "Панорамы" ежедневно. Стать...
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