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Параллельно с началом Олимпиады АТН запустило традиционный "Дневник Игр"

27.07.2021 10:35 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Параллельно с началом Олимпиады Агентство теленовостей запустило традиционный "Дневник Игр", который выходит из Токио сразу после "Панорамы" ежедневно. Стать частью выпуска может каждый. Для этого на своей страничке в Instagram публикуйте короткие ролики со словами поддержки нашим спортсменам - хештег #TVOIBY (он сейчас на экране). Самые интересные мы покажем в "Дневниках". Олимпиада завершится 8 августа. Давайте поддержим наших атлетов вместе!


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Теги: Новости
 
 
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Параллельно с началом Олимпиады Агентство теленовостей запустило традиционный "Дневник Игр", который выходит из Токио сразу после "Панорамы" ежедневно. Стать...
 
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