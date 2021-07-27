Швейцарки заняли весь пьедестал на олимпийском турнире по маунтинбайку

Источник материала: БелТА

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Второй комплект олимпийских наград разыграли сегодня участники турнира по маунтинбайку, передает корреспондент БЕЛТА.

В женских состязаниях по кросс-кантри не было равных спортсменкам из Швейцарии. Чемпионкой Олимпиады стала Йоланда Нефф, преодолевшая дистанцию протяженностью в 20,5 км за 1 ч 15 мин. 46 сек. Серебряную медаль завоевала Сина Фрай (1 ч 16 мин. 57 сек.), бронза досталась Линде Индерганд (1 ч 17 мин. 5 сек.). Всего до финиша добрались 28 спортсменок из 38 стартовавших.

Вчера в этой же дисциплине у мужчин первенствовал британец Том Пидкок, серебряным призером стал швейцарец Матиас Флюкигер, бронзу завоевал испанец Давид Валеро Серрано.-0-