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Швейцарки заняли весь пьедестал на олимпийском турнире по маунтинбайку

27.07.2021 12:05 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Второй комплект олимпийских наград разыграли сегодня участники турнира по маунтинбайку, передает корреспондент БЕЛТА.

В женских состязаниях по кросс-кантри не было равных спортсменкам из Швейцарии. Чемпионкой Олимпиады стала Йоланда Нефф, преодолевшая дистанцию протяженностью в 20,5 км за 1 ч 15 мин. 46 сек. Серебряную медаль завоевала Сина Фрай (1 ч 16 мин. 57 сек.), бронза досталась Линде Индерганд (1 ч 17 мин. 5 сек.). Всего до финиша добрались 28 спортсменок из 38 стартовавших.

Вчера в этой же дисциплине у мужчин первенствовал британец Том Пидкок, серебряным призером стал швейцарец Матиас Флюкигер, бронзу завоевал испанец Давид Валеро Серрано.-0-

 
 
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Чемпионкой Олимпиады стала Йоланда Нефф, преодолевшая дистанцию протяженностью в 20,5 км за 1 ч 15 мин. 46 сек. Серебряную медаль завоевала Сина Фрай (1 ч 16 мин. 57 сек.),...
 
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