Бразилец Итало Феррейра стал первым олимпийским чемпионом по серфингу

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27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На XXXII летних Олимпийских играх впервые прошел турнир по серфингу, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым в истории олимпийским чемпионом в этом виде спорта стал бразилец Итало Феррейра, победивший в финале японца Каноя Игараси. Бронзу завоевал австралийский спортсмен Оуэн Райт, выигравший у бразильца Габриэля Медины.

В женском турнире золотую медаль завоевала американка Карисса Мур, серебро у южноафриканской спортсменки Бьянки Буйтентаг. Обладательницей бронзы стала японка Амуро Цудзуки, победившая американку Каролин Маркс.

Также в Токио впервые проходит олимпийский турнир по скейтбордингу (4 комплекта наград). Позже на Играх дебютируют представители еще трех видов спорта. Мастера каратэ разыграют 8 комплектов наград, по два комплекта олимпийских медалей разыгрываются в баскетболе 3х3 и спортивном скалолазании.-0-