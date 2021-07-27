Илья Ивашко вышел в 1/8 финала теннисного турнира Олимпиады

Источник материала: БелТА

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в 1/8 финала олимпийского теннисного турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белорус, занимающий 66-е место в мировом рейтинге, встречался с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным, у которого 127-я позиция, и победил в трехсетовом поединке - 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Первый сет, длившийся почти час, получился крайне напряженным и в итоге на тай-брейке выиграл казахстанский теннисист. Зато потом белорус полностью захватил инициативу и взял две партии подряд. Матч продолжался 2 ч 25 мин. Следующим соперником будет победитель встречи японского теннисиста Кэя Нисикори (69-й номер рейтинга АТР) и американца Маркоса Хирона (65). На старте соревнований на кортах Ariake Tennis Park в Токио Илья Ивашко выиграл у француза Гаэля Монфиса (18) - 6:4, 4:6, 7:5.





































Вчера еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (79) проиграл в 1/16 финала в двух партиях итальянскому теннисисту Фабио Фоньини (31) - 4:6, 6:7 (4:7). В первом круге Герасимов обыграл французского теннисиста Жиля Симона (102) - 4:6, 6:3, 6:4. В парном разряде Ивашко и Герасимов выбыли после стартового матча, уступив новозеландскому дуэту Маркус Даниэл/Майкл Винус - 3:6, 6:7 (6:8).

Третья ракетка планеты белоруска Арина Соболенко не сумела пройти в 1/8 финала, уступив во втором круге хорватской теннисистке Донне Векич, занимающей 47-е место в мировом рейтинге, - 4:6, 6:3, 6:7 (3:7). В матче 1/32 финала Арина Соболенко уверенно переиграла польскую теннисистку Магду Линетт (45) - 6:2, 6:1. Теннисный турнир токийской Олимпиады завершится 1 августа.-0-

Фото НОК Беларуси