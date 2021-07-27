ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио

27.07.2021 15:01 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 27 июля прошли командные соревнования по фехтованию (шпага) среди женщин.-0-

Фото Оксаны Манчук

ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
Во время командных соревнований Китай-Италия
ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
Команда Италии радуется завоеванной бронзовой медали
ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
Во время командных соревнований Эстония - Южная Корея
ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 июля прошли командные соревнования по фехтованию (шпага) среди женщин.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Тяжелоатлетка Полина Гурьева завоевала первую в истории олимпийскую медаль для Туркменистана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by