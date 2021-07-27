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ФОТОФАКТ: Соревнования по фехтованию проходят на летних Олимпийских играх в Токио
27.07.2021 15:01 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 27 июля прошли командные соревнования по фехтованию (шпага) среди женщин.-0-
Фото Оксаны Манчук
Во время командных соревнований Китай-Италия
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27 июля прошли командные соревнования по фехтованию (шпага) среди женщин.
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