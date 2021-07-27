Источник материала: БелТА

Несмотря на то, что молодое поколение японцев стало все чаще выбирать более привычные для их сверстников из других стран развлечения, в соревновательный сезон возле спорткомплекса "Кокугикан", построенного в 1985 году, царит радость от предвкушения грядущих поединков национальных турниров по сумо. Их антураж, по мнению знатоков, напоминает в Токио о былых, доиндустриальных временах, когда небоскребы еще не составляли значительную часть пейзажа города на берегу самого большого в стране острова Хонсю.





Для большинства местных жителей сумо не спорт, а скорее часть культуры со своими символами и ритуалами, философией. Ее японцы ценят не меньше, чем состязательную часть борьбы гигантов. Борцы, особенно из школ высших дивизионов, - настоящие звезды, которые зарабатывают солидные по местным меркам деньги. Помимо зарплаты они получают доход, снимаясь в различных ток-шоу, рекламе, сериалах и фильмах. Без них практически не обходятся светские мероприятия.





Но в реалиях Олимпиады все иначе. Представительный турнир по сумо из-за Олимпиады из "Кокугикана" перенесли в Нагою. В токийском районе Регоку, где смешалось прошлое и настоящее японской столицы, сейчас проходят поединки олимпийского боксерского турнира. За 13 комплектов наград бескомпромиссную борьбу ведут 286 боксеров (186 мужчин и 100 женщин), в том числе и белорусы.





Теперь оживление вносят волонтеры и служащие местных сил самообороны, скрупулезно проверяющие журналистов на пути к объекту. Зрителей на боксерские поединки в зал, который может вмещать до 10 тыс. человек, не пускают. Их специально оборудованные места заняли фотографы со своей аппаратурой. Представителям команд - участниц олимпийского турнира предписано болеть за своих соотечественников без излишнего проявления эмоций.









С портретов под сводами арены удивленно и одновременно грозно смотрят на журналистов, спортсменов и тренеров из разных стран йокодзуны. Великие чемпионы разных лет, наводившие ужас на соперников и вызывавшие благоговейный трепет у почитателей, словно напоминают боксерам, что они все же находятся тут в гостях.

Рестораны, где подают особо приготовленную курицу и суп тянконабэ, которым так любят питаться спортсмены и любители сумо, работают с ограничениями. Местный музей, расположенный на первом этаже комплекса и где собраны различные артефакты, с которыми так любили в доковидное время фотографироваться многочисленные туристы, закрыт.













Но поклонники борьбы гигантов, коих немало среди волонтеров, на строгие меры не в обиде. Они с удовольствием рассказывают о своем любимом виде спорта, демонстрируя десятки фотографий с героями баталий. Они уверены, что все трудности временны, а Олимпиада, пусть проходящая и без болельщиков, - отличная возможность познакомить людей из других стран с обычаями и культурой Японии, несмотря на то, что в нынешние времена этих обычаев не так много, как раньше. Кроме того, Игры закончатся, и в квартале возле спорткомплекса с оригинальной скатной крышей вновь будет царить радость от предвкушения грядущих поединков национальных турниров по сумо.-0-

























































Фото Оксаны Манчук