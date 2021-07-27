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"Ювентус" не продлит контракт с Роналду
27.07.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Туринский "Ювентус" не будут продлевать действующий контракт с Криштиану Роналду, о чем информирует Sky Sports. По информации источника, клуб отказался от продления из-за слишком высокой зарплаты португальского форварда. Действующее соглашение Роналду со "старой синьорой" рассчитано до лета 2022 года. Сотрудничество планируется продолжить, если Криштиану согласится на существенное понижение заработной платы - с 31 млн евро до 20 млн в год.
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Туринский "Ювентус" не будут продлевать действующий контракт с Криштиану Роналду, о чем информирует Sky Sports. По информации источника, клуб отказался от продления...
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