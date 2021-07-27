"Ювентус" не продлит контракт с Роналду

Источник материала: БT

Туринский "Ювентус" не будут продлевать действующий контракт с Криштиану Роналду, о чем информирует Sky Sports. По информации источника, клуб отказался от продления из-за слишком высокой зарплаты португальского форварда. Действующее соглашение Роналду со "старой синьорой" рассчитано до лета 2022 года. Сотрудничество планируется продолжить, если Криштиану согласится на существенное понижение заработной платы - с 31 млн евро до 20 млн в год.