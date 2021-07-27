Пятый день на Олимпиаде в Токио стал одним из самых ярких в карьере белорусского теннисиста И. Ивашко

Источник материала: БT

Пятый день на Олимпиаде в Токио стал одним из самых ярких в карьере лидера мужской сборной Беларуси по теннису Ильи Ивашко. Дебютант Олимпийских игр пробился в 1/8 финала теннисного турнира. Белорус во втором круге одержал волевую победу над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным. Уступив в первом сете на тай-брейке, выиграл две следующие партии с одинаковым счетом 6:3. Таким образом Ивашко продолжает проводить свой лучший сезон в карьере.

Месяцем ранее на Уимблдоне он пробился в четвертый раунд турнира Большого шлема

Теперь же Илья сыграет в топ-16 лучших атлетов теннисного олимпийского турнира в Токио, с чем мы нашего атлета и поздравляем.