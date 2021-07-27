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Пятый день на Олимпиаде в Токио стал одним из самых ярких в карьере белорусского теннисиста И. Ивашко
27.07.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Пятый день на Олимпиаде в Токио стал одним из самых ярких в карьере лидера мужской сборной Беларуси по теннису Ильи Ивашко. Дебютант Олимпийских игр пробился в 1/8 финала теннисного турнира. Белорус во втором круге одержал волевую победу над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным. Уступив в первом сете на тай-брейке, выиграл две следующие партии с одинаковым счетом 6:3. Таким образом Ивашко продолжает проводить свой лучший сезон в карьере.
Месяцем ранее на Уимблдоне он пробился в четвертый раунд турнира Большого шлема
Теперь же Илья сыграет в топ-16 лучших атлетов теннисного олимпийского турнира в Токио, с чем мы нашего атлета и поздравляем.
Соперником Ильи в следующем раунде станет Кей Нишикори. Японец 69-й в мировом рейтинге, на три строчки ниже, чем Ивашко.
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Пятый день на Олимпиаде в Токио стал одним из самых ярких в карьере белорусского теннисиста И. Ивашко
Пятый день на Олимпиаде в Токио стал одним из самых ярких в карьере лидера мужской сборной Беларуси по теннису Ильи Ивашко. Дебютант Олимпийских игр пробился в 1/8...
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