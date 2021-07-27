ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пятый день на Олимпиаде в Токио стал одним из самых ярких в карьере белорусского теннисиста И. Ивашко

27.07.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Пятый день на Олимпиаде в Токио стал одним из самых ярких в карьере лидера мужской сборной Беларуси по теннису Ильи Ивашко. Дебютант Олимпийских игр пробился в 1/8 финала теннисного турнира. Белорус во втором круге одержал волевую победу над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным. Уступив в первом сете на тай-брейке, выиграл две следующие партии с одинаковым счетом 6:3. Таким образом Ивашко продолжает проводить свой лучший сезон в карьере. 

Месяцем ранее на Уимблдоне он пробился в четвертый раунд турнира Большого шлема

Теперь же Илья сыграет в топ-16 лучших атлетов теннисного олимпийского турнира в Токио, с чем мы нашего атлета и поздравляем. 

Соперником Ильи в следующем раунде станет  Кей Нишикори. Японец  69-й в мировом рейтинге, на три строчки ниже, чем Ивашко.




Читайте также: 



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятый день на Олимпиаде в Токио стал одним из самых ярких в карьере лидера мужской сборной Беларуси по теннису Ильи Ивашко. Дебютант Олимпийских игр пробился в 1/8...
 
Новости дня
Новости спорта
 
"Ювентус" не продлит контракт с Роналду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by