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Участники Олимпийских игр в Токио разыграют 23 комплекта наград

28.07.2021 06:43 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летних Олимпийских игр в Токио сегодня разыграют 23 комплекта наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская велосипедистка Елена Омелюсик выступит в гонке с раздельным стартом.

В полуфинальных заездах соревнований по академической гребле примут участие два белорусских экипажа: Елена Фурман и Инна Никулина (двойка парная, легковесы) и Дмитрий Фурман и Сергей Володько (двойка распашная). Для того чтобы получить возможность продолжить борьбу за медали, спортсменам в своих заездах нужно финишировать в тройке сильнейших.

Без участия белорусов определятся олимпийские чемпионы и призеры в турнирах по баскетболу 3х3, прыжкам в воду, серфингу, конному спорту, регби-7, дзюдо, тяжелой атлетике, фехтованию.

В квалификации индивидуального женского турнира по стрельбе из лука примет участие Анна Марусова. В 1/32 финала соперницей белоруски будет опытная немецкая спортсменка Лиза Унрух, которая на Играх в Рио-де-Жанейро стала серебряным призером, а на нынешней Олимпиаде завоевала бронзу командного турнира, победив белорусских лучниц.

В олимпийском бассейне в предварительных заплывах выступят Анастасия Шкурдай (100 м, вольный стиль) и Алина Змушко (200 м, брасс). Никита Циркун продолжит выступление в олимпийской регате в классе RS:X.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Белорруские спортсмены поборятся в велогонке, академической гребле, стрельбе из лука и плавании.
 
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