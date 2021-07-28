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Елена Фурман и Инна Никулина не пробились в финал А олимпийской регаты по академической гребле

28.07.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Елена Фурман и Инна Никулина не пробились в медальный заезд олимпийской регаты по академической гребле в классе двоек парных легкого веса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруски заняли по итогам полуфинала 6-е место с итоговым показателем 6 мин. 54,78 сек. Чтобы продолжить спор за медали, им нужно было занять место не ниже третьего. Эти позиции оставили за собой британки Эмили Крэйг и Имоджен Грант - 6 мин. 41,99 сек., француженки Лаура Тарантола и Клэр Бувье - 6 мин. 42,92 сек. и голландки Мариеке Кейсер с Илзе Паулис - 6 мин. 43,95 сек.

Таким образом, Елена Фурман и Инна Никулина будут оспаривать 7-12-е места в финале В.-0-

 
 
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Белоруски заняли по итогам полуфинала 6-е место с итоговым показателем 6 мин. 54,78 сек. Чтобы продолжить спор за медали, им нужно было занять место не ниже третьего.
 
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