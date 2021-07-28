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Австралийская четверка распашная выиграла золото Олимпиады в гребле академической
28.07.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Австралийская мужская четверка распашная выиграла золото Олимпиады в гребле академической, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговое время победителей - 5 мин. 42,76 сек. Второе место заняли гребцы из Румынии - 5 мин. 43,13 сек. Третье место у квартета из Италии - 5 мин.43,60 сек.
Стоит отметить, что в этом виде программы пять Олимпиад подряд победы одерживали британские спортсмены. На этот раз они также были близки к защите титула, однако в итоге довольствовались местом вне тройки сильнейших.-0-
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Итоговое время победителей - 5 мин. 42,76 сек. Второе место заняли гребцы из Румынии - 5 мин. 43,13 сек. Третье место у квартета из Италии - 5 мин.43,60 сек.
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