Румынки выиграли золото Олимпиады в гонках двоек парных в академической гребле

Источник материала: БелТА

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Румынки Анкуца Боднар и Симона Радиш выиграли золото Олимпиады в гонках двоек парных в академической гребле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гонка прошла с явным преимуществом победившего дуэта, который завершил ее со временем 6 мин. 41,03 сек. Серебро на счету новозеландок Брук Донохью и Ханны Осборн - 6 мин. 44,82 сек. Бронзовая награда у нидерландок Рос Де Йонг и Лизы Схенард - 6 мин. 45,73 сек.

В аналогичном виде программы у мужчин первенствовали французы Уго Бушерон и Матье Андродиас - 6 мин. 00,33 сек. Вторыми пришли к финишу представители Нидерландов Мелвин Твеллар и Стеф Брунинк - 6 мин. 00,53 сек. Бронзовые награды на счету китайцев Лю Чжиюй и Чжан Ляна - 6 мин. 03,63 сек.-0-