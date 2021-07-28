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ФОТОФАКТ: Баскетболисты США обыграли сборную Ирана на олимпийском турнире в Токио
28.07.2021 10:55 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в группе А олимпийского баскетбольного турнира сборная США встретилась с соперниками из Ирана. Матч завершился разгромной победой США - 120:66. Самым результативным игроком матча стал Дэмьен Лиллард, набравший 21 очко.-0-
Фото Андрея Покумейко
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Сегодня в группе А олимпийского баскетбольного турнира сборная США встретилась с соперниками из Ирана. Матч завершился разгромной победой США - 120:66. Самым...
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