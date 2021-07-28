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Китайцы выиграли олимпийское золото в синхронных прыжках в воду

28.07.2021 10:55 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Очередной комплект наград разыграли участники олимпийского турнира по прыжкам в воду, передает корреспондент БЕЛТА.

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина олимпийскими чемпионами стали китайцы Ван Цзунюань и Се Сыи (467,82 балла), серебро завоевали американцы Эндрю Капобьянко и Майкл Хиксон (444,36), бронзу - немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (404,73).-0-

 
 
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В синхронных прыжках с трехметрового трамплина олимпийскими чемпионами стали китайцы Ван Цзунюань и Се Сыи (467,82 балла), серебро завоевали американцы Эндрю...
 
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