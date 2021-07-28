Американские баскетболисты разгромили иранцев в матче олимпийского турнира

Источник материала: БелТА

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Олимпийские чемпионы баскетболисты сборной США одержали первую победу на Играх в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Во втором туре предварительной группы американцы не оставили никаких шансов на успех команде Ирана, выиграв с преимуществом в 54 очка - 120:66. Самым результативным в составе победителей оказался защитник "Портленда" Дамиан Лиллард, набравший 21 балл. В первый игровой день сборная США потерпела первое поражение с ОИ-2004, сенсационно уступив французской команде со счетом 76:83. Сегодня французы встретятся с чехами, которые в первом туре были сильнее иранцев - 84:78.

В квартете В немецкие баскетболисты одолели нигерийцев с перевесом в семь очков - 99:92. На старте олимпийского турнира немцы проиграли итальянцам с результатом 82:92. Сегодня итальянские баскетболисты уступили команде Австралии со счетом 83:86. В первом туре австралийцы были сильнее нигерийцев - 84:67.

В группе С встречи второго тура состоятся завтра: Словения - Япония, Испания - Аргентина. В первый игрой день испанцы обыграли японцев со счетом 88:77, а словенцы взяли верх над аргентинцами - 118:100.-0-

Фото Андрея Покумейко











































