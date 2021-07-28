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Сборная Фиджи во второй раз стала олимпийским чемпионом по регби-7

28.07.2021 15:05 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Фиджи во второй раз стала олимпийским чемпионом по регби-7, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном поединке фиджийские регбисты победили команду Новой Зеландии со счетом 27:12. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро этот вид спорта дебютировал, и тогда сборная Фиджи также завоевала золото. В игре за бронзу токийских Игр спортсмены Аргентины сегодня обыграли соперников из Великобритании - 17:12. На ОИ в Рио серебро завоевали британцы, бронзовыми призерами стали спортсмены ЮАР.

Женский турнир по регби-7 стартует завтра. На предварительном этапе 12 команд разделены на четыре группы: А - Россия, Великобритания, Новая Зеландия, Кения; В - Франция, Фиджи, Канада, Бразилия; С - США, Австралия, Япония, Китай. Финал и матч за бронзовые медали состоятся 31 июля. В Рио олимпийскими чемпионками стали регбистки Австралии, вторыми были новозеландки, третье место заняли канадские спортсменки.-0-

 
 
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Сегодня в финальном поединке фиджийские регбисты победили команду Новой Зеландии со счетом 27:12. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро этот вид спорта дебютировал, и...
 
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