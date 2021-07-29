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Белорусские гребцы завершили выступление в финалах В олимпийской регаты

29.07.2021 07:27 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских экипажа - мужской двойки распашной и женского дуэта легкого веса - завершили выступление на Играх в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заезде, по итогам которого определились обладатели 7-12-х мест на главных стартах четырехлетия, Сергей Володько и Дмитрий Фурман (двойка распашная) пришли к финишу вторыми и заняли 8-е место в итоговом протоколе своего вида программы со временем 6 мин. 25,88 сек. Опередить их смогли нидерландские спортсмены Николас Ван Спранг и Гильоме Кромменхек - 6 мин. 22,85 сек.

Елена Фурман и Инна Никулина (двойка парная легкого веса) финишировали в своем финале В на 5-й позиции со временем 6 мин. 57,84 сек. и стали 11-ми по итогам Игр.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь на Олимпиаде представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-

 
 
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В заезде, по итогам которого определились обладатели 7-12-х мест на главных стартах четырехлетия, Сергей Володько и Дмитрий Фурман (двойка распашная) пришли к финишу...
 
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