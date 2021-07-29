ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские футбольные клубы проведут матчи Лиги конференций

29.07.2021 07:59 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы проведут сегодня ответные поединки 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучшие шансы пройти в следующий этап имеют футболисты борисовского БАТЭ, которые неделю назад в Батуми победили местное "Динамо" со счетом 1:0. Победный мяч на 83-й минуте игры забил Павел Нехайчик. Сегодняшний матч на поле "Борисов-Арены" начнется в 20.00. В 3-м раунде победитель этой пары сыграет с победителем матчей между молдавским клубом "Петрокуб" и турецким "Сивасспором". В их первой встрече в Кишиневе турки выиграли с результатом 1:0.

Брестское "Динамо" в Ереване попытается взять реванш у чешской "Виктории" за поражение в Пльзени со счетом 1:2. Победитель сыграет в 3-м раунде с лучшей командой пары "Жальгирис" (Каунас, Литва) - ТНС (Уэльс). В их первой встрече на поле литовского клуба ТНС одержал разгромную победу - 5:0.

Чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" в Эше также намерен реабилитироваться за поражение от люксембургского клуба "Фола" (1:2). После этого фиаско главный тренер солигорской команды украинский наставник Роман Григорчук ушел со своего поста, а его место занял известный белорусский специалист Сергей Гуренко, для которого сегодняшний поединок станет первым в новой должности. В случае успеха по сумме двух встреч его подопечные встретятся с победителем пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Борац" (Босния и Герцеговина). Их первая игра в Белфасте завершилась крупной викторией хозяев - 4:0. Нынешний еврокубковый сезон "Шахтер" начинал в квалификации Лиги чемпионов, где дважды с одинаковым счетом 0:1 уступил болгарскому "Лудогорцу" из Разграда.

В российской Казани обладатели бронзы футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" встретятся с датским "Копенгагеном". В столице Дании автозаводцы проиграли с крупным счетом 1:4. Победитель этого противостояния будет соперничать с победителем матчей "Локомотив" (Болгария) - "Словацко" (Чехия). В Пловдиве болгарская команда победила с результатом 1:0.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучшие шансы пройти в следующий этап имеют футболисты борисовского БАТЭ, которые неделю назад в Батуми победили местное "Динамо" со счетом 1:0.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Фурман об участии в финале В олимпийской регаты: упирались до последнего гребка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by