Белорусские футбольные клубы проведут матчи Лиги конференций

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы проведут сегодня ответные поединки 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучшие шансы пройти в следующий этап имеют футболисты борисовского БАТЭ, которые неделю назад в Батуми победили местное "Динамо" со счетом 1:0. Победный мяч на 83-й минуте игры забил Павел Нехайчик. Сегодняшний матч на поле "Борисов-Арены" начнется в 20.00. В 3-м раунде победитель этой пары сыграет с победителем матчей между молдавским клубом "Петрокуб" и турецким "Сивасспором". В их первой встрече в Кишиневе турки выиграли с результатом 1:0.

Брестское "Динамо" в Ереване попытается взять реванш у чешской "Виктории" за поражение в Пльзени со счетом 1:2. Победитель сыграет в 3-м раунде с лучшей командой пары "Жальгирис" (Каунас, Литва) - ТНС (Уэльс). В их первой встрече на поле литовского клуба ТНС одержал разгромную победу - 5:0.

Чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" в Эше также намерен реабилитироваться за поражение от люксембургского клуба "Фола" (1:2). После этого фиаско главный тренер солигорской команды украинский наставник Роман Григорчук ушел со своего поста, а его место занял известный белорусский специалист Сергей Гуренко, для которого сегодняшний поединок станет первым в новой должности. В случае успеха по сумме двух встреч его подопечные встретятся с победителем пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Борац" (Босния и Герцеговина). Их первая игра в Белфасте завершилась крупной викторией хозяев - 4:0. Нынешний еврокубковый сезон "Шахтер" начинал в квалификации Лиги чемпионов, где дважды с одинаковым счетом 0:1 уступил болгарскому "Лудогорцу" из Разграда.

В российской Казани обладатели бронзы футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" встретятся с датским "Копенгагеном". В столице Дании автозаводцы проиграли с крупным счетом 1:4. Победитель этого противостояния будет соперничать с победителем матчей "Локомотив" (Болгария) - "Словацко" (Чехия). В Пловдиве болгарская команда победила с результатом 1:0.-0-