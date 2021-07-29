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Фурман об участии в финале В олимпийской регаты: упирались до последнего гребка
29.07.2021 07:59 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Представитель белорусской национальной команды по академической гребле Дмитрий Фурман прокомментировал итоги финала В, в котором он с напарником Сергеем Володько занял 2-е место, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НОК Беларуси.
"Гонка была хорошая. Упирались до последнего гребка. Жаль, что вчера не прошли в основной финал. Но сегодня мы доказали, что можем. Можем бороться и побеждать. В первую очередь доказали самим себе. Но хочется, как всегда, большего", - сказал Дмитрий Фурман.-0-
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"Гонка была хорошая. Упирались до последнего гребка. Жаль, что вчера не прошли в основной финал. Но сегодня мы доказали, что можем. Можем бороться и побеждать. В...
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