Фурман об участии в финале В олимпийской регаты: упирались до последнего гребка

Источник материала: БелТА

29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Представитель белорусской национальной команды по академической гребле Дмитрий Фурман прокомментировал итоги финала В, в котором он с напарником Сергеем Володько занял 2-е место, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НОК Беларуси.

"Гонка была хорошая. Упирались до последнего гребка. Жаль, что вчера не прошли в основной финал. Но сегодня мы доказали, что можем. Можем бороться и побеждать. В первую очередь доказали самим себе. Но хочется, как всегда, большего", - сказал Дмитрий Фурман.-0-