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Китаянка Юйфэй с олимпийским рекордом завоевала золото в финальном заплыве Игр на 200 м баттерфляем
29.07.2021 07:59 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китаянка Чжан Юйфэй выиграла золото Олимпиады на дистанции 200 м баттерфляем, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Азиатская спортсменка установила олимпийский рекорд - 2 мин. 03,86 сек.
Серебро и бронзу завоевали американки Реган Смит и Хали Фликингер соответственно. Результат серебряной медалистки - 2 мин. 05,30 сек. Бронзовый призер преодолел дистанцию за 2 мин. 07,70 сек.-0-
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Азиатская спортсменка установила олимпийский рекорд - 2 мин. 03,86 сек.
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