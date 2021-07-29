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Китаянка Юйфэй с олимпийским рекордом завоевала золото в финальном заплыве Игр на 200 м баттерфляем

29.07.2021 07:59 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китаянка Чжан Юйфэй выиграла золото Олимпиады на дистанции 200 м баттерфляем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Азиатская спортсменка установила олимпийский рекорд - 2 мин. 03,86 сек.

Серебро и бронзу завоевали американки Реган Смит и Хали Фликингер соответственно. Результат серебряной медалистки - 2 мин. 05,30 сек. Бронзовый призер преодолел дистанцию за 2 мин. 07,70 сек.-0-

 
 
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Азиатская спортсменка установила олимпийский рекорд - 2 мин. 03,86 сек.
 
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