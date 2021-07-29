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Американский пловец Калеб Дрессел выиграл золото Игр на дистанции 100 м вольным стилем
29.07.2021 07:59 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Американский пловец Калеб Дрессел выиграл золото Игр на дистанции 100 м вольным стилем, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Американец установил олимпийский рекорд - 47,02 сек. Австралиец Кайл Чалмерс выиграл серебро - 47,08 сек. Один из главных фаворитов в этом виде программы, россиянин Климент Колесников, стал бронзовым медалистом соревнований - 47,44 сек.-0-
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Американец установил олимпийский рекорд - 47,02 сек. Австралиец Кайл Чалмерс выиграл серебро - 47,08 сек.
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