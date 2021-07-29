Вернет ли БАТЭ чемпионский титул по итогам этого сезона?

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В данном материале рассуждаем о перспективах БАТЭ обогнать «Шахтер» в борьбе за золотые медали.

Неурядицы в составе прямого конкурента

Основные новости футбола в Беларуси сегодня связаны с чемпионской интригой в Высшей лиге. Чемпионский титул прошлого сезона в Высшей лиге «Шахтер» завоевал в последнем туре, воспользовавшись осечкой БАТЭ. В проходящем розыгрыше чемпионата клуб из Солигорска взял очень уверенный старт, одержав 13 побед кряду.

Столь уверенный ход действующего чемпиона де-факто не оставлял шансов другим претендентам на титул, но ближе к экватору сезона расстановка сил несколько изменилась. На минувшей неделе клуб из Солигорска официально объявил о расставании с главным тренером Романом Григорчуком.

Причиной столь кардинального решения стал вылет «Шахтера» из квалификации Лиги Чемпионов УЕФА от болгарского «Лудогорца», а также поражение команды от скромного клуба «Фола» из Люксембурга в первой встрече квалификации Лиги Конференций.

Новым наставником действующего чемпиона Беларуси был назначен Сергей Гуренко. Последним местом работы опытного специалист был литовский «Ритеряй», а в местном чемпионате тренер последний раз возглавлял минское «Динамо».

БАТЭ времени зря не теряет

Выступления «Шахтера» в квалификациях европейских турниров поспособствовали переносу трех матчей чемпионата страны. Этими опциями попытался воспользоваться БАТЭ, которому удалось сократить отставание от лидера до одного зачетного пункта.

Впрочем, успехи клуба из Борисова могли быть более солидными, но ничейный матч с «Витебском» (0:0) и проигрыш дома «Динамо» из Бреста в прошлом туре, возглавили сенсационные новости футбола в Беларуси.

Как бы там ни было, БАТЭ уже оказывает давление на лидера турнирной таблицы, которому, к тому же, предстоит работать с новым тренерским штабом, чьи взгляды на построение игры тактические наработки, могут отличаться от предшественников.

Все решится в очной битве?

Чемпионская интрига в проходящем розыгрыше Высшей лиги будет жить при условии, что БАТЭ не будет терять очки на финише чемпионата. Основные и главные новости футбола стоит изучать ближе к 18 сентября, когда в рамках 23-го тура в Борисове пройдет битва двух главных претендентов на титул.

Если к отчетному поединку «Шахтер» и БАТЭ подойдут в непосредственной близости в турнирной таблице, сценарий финиша чемпионата может обрести иные краски в плане интриги и расстановки сил.

Другие новости футбола в Беларуси

НФК «Крумкачы» из Первой лиги обзавелись новым тренером. У руля команды стал Олег Кубарев, который сменил на посту Олега Дулуба.

Помимо этого, признания со стороны УЕФА был удостоен белорусский арбитр Алексей Кульбаков. Он попал в элитный список арбитров, которые будут обслуживать международные клубные матчи в первой половине текущего сезона, сообщает FanDay.net.