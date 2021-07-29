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Представители Японии Сори Хамада и Аарон Вольф выиграли золото Игр в турнире по дзюдо

29.07.2021 14:13 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Японские дзюдоисты Сори Хамада (78 кг) и Аарон Вольф (100 кг) выиграли золото Олимпиады в своих весовых категориях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В турнире женщин категории 78 кг Сори Хамада без поражений дошла до финала, а в решающей стадии турнира смогла победить представительницу Франции Маделайну Малонгу. Бронзовые награды выиграли бразильянка Майра Агияр и немка Анна-Мария Вагнер.

Состязания мужчин в весе 100 кг венчала схватка между Аароном Вольфом из Японии и Чо Гу Хамом из Республики Корея. Принципиальный поединок завершился в пользу представителя Страны восходящего солнца. Бронзовые награды разделили россиянин Нияз Ильясов и португалец Хорхе Фонсека.

Напомним, в этой категории выступал Никита Свирид, который завершил турнирную борьбу после проигрыша уже в стартовой встрече от немца Карла-Рихарда Фрая из Германии в дополнительное время.-0-

 
 
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В турнире женщин категории 78 кг Сори Хамада без поражений дошла до финала, а в решающей стадии турнира смогла победить представительницу Франции Маделайну...
 
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