Белорусские пловцы не попали в олимпийские финалы

Источник материала: БелТА

29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы неудачно провели очередные квалификационные заплывы на Играх в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях мужчин на дистанции 100 м баттерфляем Евгений Цуркин показал лишь 42-й результат - 52,90 сек. и завершил выступление в этом виде соревновательной программы.





















В смешанной комбинированной эстафете 4х100 м белорусская команда в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, Анастасии Кулешовой и Анастасии Шкурдай с результатом 3 мин. 46,35 сек. заняла в своем заплыве последнее место и не попала в число участников решающего медального старта.





















Завтра белорусские команды попытаются успешно преодолеть квалификационный барьер в комбинированных эстафетах 4х100 м среди женщин и мужчин.-0-

Фото Оксаны Манчук