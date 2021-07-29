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Белорусские пловцы не попали в олимпийские финалы
29.07.2021 15:37 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы неудачно провели очередные квалификационные заплывы на Играх в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.
В соревнованиях мужчин на дистанции 100 м баттерфляем Евгений Цуркин показал лишь 42-й результат - 52,90 сек. и завершил выступление в этом виде соревновательной программы.
В смешанной комбинированной эстафете 4х100 м белорусская команда в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, Анастасии Кулешовой и Анастасии Шкурдай с результатом 3 мин. 46,35 сек. заняла в своем заплыве последнее место и не попала в число участников решающего медального старта.
Завтра белорусские команды попытаются успешно преодолеть квалификационный барьер в комбинированных эстафетах 4х100 м среди женщин и мужчин.-0-
Фото Оксаны Манчук
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В соревнованиях мужчин на дистанции 100 м баттерфляем Евгений Цуркин показал лишь 42-й результат - 52,90 сек. и завершил выступление в этом виде соревновательной...
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