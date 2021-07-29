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Белорусские пловцы не попали в олимпийские финалы

29.07.2021 15:37 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы неудачно провели очередные квалификационные заплывы на Играх в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях мужчин на дистанции 100 м баттерфляем Евгений Цуркин показал лишь 42-й результат - 52,90 сек. и завершил выступление в этом виде соревновательной программы.

Белорусские пловцы не попали в олимпийские финалы

Белорусские пловцы не попали в олимпийские финалы

Белорусские пловцы не попали в олимпийские финалы

Белорусские пловцы не попали в олимпийские финалы

Белорусские пловцы не попали в олимпийские финалы

В смешанной комбинированной эстафете 4х100 м белорусская команда в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, Анастасии Кулешовой и Анастасии Шкурдай с результатом 3 мин. 46,35 сек. заняла в своем заплыве последнее место и не попала в число участников решающего медального старта.

Белорусские пловцы не попали в олимпийские финалы

Белорусские пловцы не попали в олимпийские финалы

Белорусские пловцы не попали в олимпийские финалы

Белорусские пловцы не попали в олимпийские финалы

Белорусские пловцы не попали в олимпийские финалы

Завтра белорусские команды попытаются успешно преодолеть квалификационный барьер в комбинированных эстафетах 4х100 м среди женщин и мужчин.-0-

Фото Оксаны Манчук

 
 
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В соревнованиях мужчин на дистанции 100 м баттерфляем Евгений Цуркин показал лишь 42-й результат - 52,90 сек. и завершил выступление в этом виде соревновательной...
 
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