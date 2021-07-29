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Китаянка Чэнь Мэн стала олимпийской чемпионкой по настольному теннису

29.07.2021 17:03 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китаянка Чэнь Мэн стала олимпийской чемпионкой по настольному теннису в женском одиночном разряде, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке за золото она победила свою соотечественницу Сунь Иншу со счетом 4:2. В матче за бронзовую медаль японская теннисистка Мима Ито выиграла у представительницы Сингапура Ю Менгу с результатом 4:1.

Ранее в соревнованиях смешанных пар победили японские спортсмены Мима Ито и Дзюн Мидзутани. Серебро досталось китайскому дуэту, бронзу завоевали представители китайского Тайбэя.

Завтра определятся олимпийские медалисты в мужском одиночном разряде.-0-

 
 
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Сегодня в решающем поединке за золото она победила свою соотечественницу Сунь Иншу со счетом 4:2.
 
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