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Китаянка Чэнь Мэн стала олимпийской чемпионкой по настольному теннису
29.07.2021 17:03 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китаянка Чэнь Мэн стала олимпийской чемпионкой по настольному теннису в женском одиночном разряде, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем поединке за золото она победила свою соотечественницу Сунь Иншу со счетом 4:2. В матче
Ранее в соревнованиях смешанных пар победили японские спортсмены Мима Ито и Дзюн Мидзутани. Серебро досталось китайскому дуэту, бронзу завоевали представители китайского Тайбэя.
Завтра определятся олимпийские медалисты в мужском одиночном разряде.-0-
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Сегодня в решающем поединке за золото она победила свою соотечественницу Сунь Иншу со счетом 4:2.
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