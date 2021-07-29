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Кубок Салея стартовал матчем "Химик" - "Гомель"
29.07.2021 18:43 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Новый розыгрыш Кубка Салея стартовал накануне в Новополоцке. Местный "Химик" в первой встрече группового этапа уступил 0:2 "Гомелю", "южане" возглавили группу В. А сегодня в поединке шестерки А встретятся "Брест" и "Неман".
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Новый розыгрыш Кубка Салея стартовал накануне в Новополоцке. Местный "Химик" в первой встрече группового этапа уступил 0:2 "Гомелю", "южане" возглавили группу В. А...
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