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Кубок Салея стартовал матчем "Химик" - "Гомель"

29.07.2021 18:43 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Новый розыгрыш Кубка Салея стартовал накануне в Новополоцке. Местный "Химик" в первой встрече группового этапа уступил 0:2 "Гомелю", "южане" возглавили группу В. А сегодня в поединке шестерки А встретятся "Брест" и "Неман".


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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новый розыгрыш Кубка Салея стартовал накануне в Новополоцке. Местный "Химик" в первой встрече группового этапа уступил 0:2 "Гомелю", "южане" возглавили группу В. А...
 
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