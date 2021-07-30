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Австралийка Маккеон с олимпийским рекордом завоевала золото Игр в плавании на 100 м вольным стилем
30.07.2021 07:35 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля /Корр. БЕЛТА/. Австралийская пловчиха Эмма Маккеон выиграла золотую медаль Игр в Токио на дистанции 100 м вольным стилем, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Для победы ей понадобилось установить новый олимпийский рекорд. Он отныне на этой дистанции равен 51,96 сек. Сиобан Бернадетт Хоги из Гонконга выиграла серебро - 52,27сек. Еще одна австралийка Кейт Кэмпбелл стала обладательницей бронзы - 52,52 сек.-0-
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Для победы ей понадобилось установить новый олимпийский рекорд. Он отныне на этой дистанции равен 51,96 сек.
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