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Недосеков: без эмоций пройти квалификацию не получилось
30.07.2021 08:11 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский легкоатлет Максим Недосеков по итогам квалификации в прыжках в высоту рассказал корреспонденту БЕЛТА, что без эмоций выходить в сектор не получалось.
"Прыгал хорошо. Планировал без эмоций пройти квалификацию, но не получилось. Пришлось слегка поднапрячься. Рад, что прошел в финал ОИ, очень рад! Это уже маленький кусочек успеха. В финале, понятное дело, будет жарко. Но я, как всегда, постараюсь "подкинуть дров". Всем нашим спортсменам желаю удачи в квалификациях, ведь это на самом деле сложнее финала", - сказал спортсмен.
Как сообщалось, Максим Недосеков
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"В финале, понятное дело, будет жарко. Но я, как всегда, постараюсь "подкинуть дров". Всем нашим спортсменам желаю удачи в квалификациях, ведь это на самом деле...
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