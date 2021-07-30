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Недосеков: без эмоций пройти квалификацию не получилось

30.07.2021 08:11 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский легкоатлет Максим Недосеков по итогам квалификации в прыжках в высоту рассказал корреспонденту БЕЛТА, что без эмоций выходить в сектор не получалось.

"Прыгал хорошо. Планировал без эмоций пройти квалификацию, но не получилось. Пришлось слегка поднапрячься. Рад, что прошел в финал ОИ, очень рад! Это уже маленький кусочек успеха. В финале, понятное дело, будет жарко. Но я, как всегда, постараюсь "подкинуть дров". Всем нашим спортсменам желаю удачи в квалификациях, ведь это на самом деле сложнее финала", - сказал спортсмен.

Как сообщалось, Максим Недосеков вышел в финал Олимпийских игр в прыжках в высоту. В своей лучшей попытке представитель Витебской области в главной команде страны показал результат 2 м 28 см.-0-

 
 
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"В финале, понятное дело, будет жарко. Но я, как всегда, постараюсь "подкинуть дров". Всем нашим спортсменам желаю удачи в квалификациях, ведь это на самом деле...
 
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