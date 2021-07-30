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Белорусские футбольные клубы завершили еврокубковый сезон

30.07.2021 08:11 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все белорусские клубы завершили выступления в еврокубковых турнирах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионы страны футболисты борисовского БАТЭ во втором квалификационном раунде Лиги конференций после гостевой победы над батумским "Динамо" (1:0) на своей арене разгромно проиграли - 1:4. Следующим соперником грузинского клуба будет турецкий "Сивасспор".

Брестское "Динамо" дважды с одинаковым счетом 1:2 уступило чешской "Виктории" из Пльзени. В 3-м раунде "Виктория" встретится с клубом ТНС из Уэльса.

Обладатели бронзы прошлого белорусского чемпионата футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" не смогли оказать серьезного сопротивления датскому "Копенгагену", проиграв 1:4 и 0:5. Теперь датчане сыграют с болгарским "Локомотивом" из Пловдива.

Чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" потерпел два поражения от люксембургского клуба "Фола" - 1:2 и 0:1. Нынешний еврокубковый сезон "Шахтер" начинал в квалификации Лиги чемпионов, где дважды с одинаковым счетом 0:1 уступил болгарскому "Лудогорцу" из Разграда.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-чемпионы страны футболисты борисовского БАТЭ во втором квалификационном раунде Лиги конференций после гостевой победы над батумским "Динамо" (1:0) на своей...
 
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