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Белоруска Виктория Чайка осталась вне финала Игр в стрельбе на 25 м
30.07.2021 08:11 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля Токио /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Чайка осталась вне финала Игр в стрельбе из пневматического пистолета на 25 м, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Результат опытной спортсменки - 36-е место (571 очков). Всего в решающую стадию соревнований отбирались восемь лучших.
Лидирует болгарка Антоанета Костадинова (590 очков). Победитель в этом виде программы стрелкового спорта определится сегодня в 7.00 по минскому времени.-0-
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Результат опытной спортсменки - 36-е место (571 очков). Всего в решающую стадию соревнований отбирались восемь лучших.
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