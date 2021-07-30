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Дзюдоистка Марина Слуцкая уступила во второй схватке олимпийского турнира

30.07.2021 08:11 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Дзюдоистка Марина Слуцкая (свыше 78 кг) уступила во второй схватке олимпийского турнира Хан Ми Джин из Республики Корея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Схватка носила упорный характер, с обоюдными шансами на успех, однако кореянка в итоге была сильнее, добившись чистой победы благодаря приему "кеса-гатами". Таким образом, белорусские дзюдоисты завершили выступление на Олимпиаде в Токио.

Напомним, ранее два круга на Играх отборолся Дмитрий Миньков (66 кг), после стартового поединка покинул ряды соискателей наград Никита Свирид (100 кг), у которого была диагностирована травма руки.-0-

Дзюдоистка Марина Слуцкая уступила во второй схватке олимпийского турнира

Дзюдоистка Марина Слуцкая уступила во второй схватке олимпийского турнира

Дзюдоистка Марина Слуцкая уступила во второй схватке олимпийского турнира

Дзюдоистка Марина Слуцкая уступила во второй схватке олимпийского турнира

Фото Андрея Покумейко

 
 
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Схватка носила упорный характер, с обоюдными шансами на успех, однако кореянка в итоге была сильнее, добившись чистой победы благодаря приему "кеса-гатами".
 
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