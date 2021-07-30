Дзюдоистка Марина Слуцкая уступила во второй схватке олимпийского турнира

Источник материала: БелТА

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Дзюдоистка Марина Слуцкая (свыше 78 кг) уступила во второй схватке олимпийского турнира Хан Ми Джин из Республики Корея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Схватка носила упорный характер, с обоюдными шансами на успех, однако кореянка в итоге была сильнее, добившись чистой победы благодаря приему "кеса-гатами". Таким образом, белорусские дзюдоисты завершили выступление на Олимпиаде в Токио.

Напомним, ранее два круга на Играх отборолся Дмитрий Миньков (66 кг), после стартового поединка покинул ряды соискателей наград Никита Свирид (100 кг), у которого была диагностирована травма руки.-0-

















Фото Андрея Покумейко