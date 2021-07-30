Белоруска Анна Марусова не сумела выйти в 1/4 финала Игр в стрельбе из лука

Источник материала: БелТА

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Представительница Беларуси Анна Марусова уступила в ⅛ финала индивидуального первенства Олимпийских игр по стрельбе из лука, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Опытная спортсменка уступила Лучилле Боари из Италии - 5:6. Белоруска вела в счете долгое время, однако вынуждена была признать превосходство оппонентки, лучше проведшей заключительную серию дуэли.

Белоруски Карина Деминская и Карина Козловская завершили турнирную борьбу в этом виде программы днем ранее.

Напомним, что в командном первенстве белоруски стали авторами сенсации, заняв 4-е место.-0-





















Фото НОК