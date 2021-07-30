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Белоруска Анна Марусова не сумела выйти в 1/4 финала Игр в стрельбе из лука
30.07.2021 08:11 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Представительница Беларуси Анна Марусова уступила в ⅛ финала индивидуального первенства Олимпийских игр по стрельбе из лука, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Опытная спортсменка уступила Лучилле Боари из Италии - 5:6. Белоруска вела в счете долгое время, однако вынуждена была признать превосходство оппонентки, лучше проведшей заключительную серию дуэли.
Белоруски Карина Деминская и Карина Козловская завершили турнирную борьбу в этом виде программы днем ранее.
Напомним, что в командном первенстве белоруски стали авторами сенсации, заняв 4-е место.-0-
Фото НОК
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Опытная спортсменка уступила Лучилле Боари из Италии - 5:6. Белоруска вела в счете долгое время, однако вынуждена была признать превосходство оппонентки, лучше...
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