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Китайский пловец Ван Шунь выиграл золотую медаль Игр в Токио на 200 м комплексом

30.07.2021 08:11 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китайский пловец Ван Шунь выиграл золотую медаль Игр в Токио на 200 м комплексом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Его итоговый результат - 1 мин. 55,00 сек.

Вторым приплыл к финишу британец Данкан Скотт - 1 мин. 55,28 сек. Бронзу выиграл атлет из Швейцарии Жереми Депланш - 1 мин. 56,17 сек.-0-

 
 
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Его итоговый результат - 1 мин. 55,00 сек. Вторым приплыл к финишу британец Данкан Скотт - 1 мин. 55,28 сек.
 
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