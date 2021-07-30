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Китайский пловец Ван Шунь выиграл золотую медаль Игр в Токио на 200 м комплексом
30.07.2021 08:11 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китайский пловец Ван Шунь выиграл золотую медаль Игр в Токио на 200 м комплексом, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Его итоговый результат - 1 мин. 55,00 сек.
Вторым приплыл к финишу британец Данкан Скотт - 1 мин. 55,28 сек. Бронзу выиграл атлет из Швейцарии Жереми Депланш - 1 мин. 56,17 сек.-0-
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Его итоговый результат - 1 мин. 55,00 сек. Вторым приплыл к финишу британец Данкан Скотт - 1 мин. 55,28 сек.
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