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Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла второе олимпийское золото в стрельбе

30.07.2021 10:07 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Российская спортсменка Виталина Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финале состязаний по стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м россиянка завоевала золото с новым олимпийским рекордом - 38 очков. Такой же результат показала кореянка Ким Мин Чон, но в решающей перестрелке она уступила Бацарашкиной со счетом 1:4. Обладательницей бронзовой медали стала китайская спортсменка Сяо Цзяжуйсюань (29 очков). Свое первое олимпийское золото токийских Игр Виталина Бацарашкина выиграла в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Опытная белорусская спортсменка Виктория Чайка сегодня осталась вне финальной восьмерки, заняв итоговое 36-е место среди 44 участниц соревнований.-0-

 
 
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Опытная белорусская спортсменка Виктория Чайка сегодня осталась вне финальной восьмерки, заняв итоговое 36-е место среди 44 участниц соревнований.
 
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