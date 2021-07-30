Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла второе олимпийское золото в стрельбе

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30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Российская спортсменка Виталина Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финале состязаний по стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м россиянка завоевала золото с новым олимпийским рекордом - 38 очков. Такой же результат показала кореянка Ким Мин Чон, но в решающей перестрелке она уступила Бацарашкиной со счетом 1:4. Обладательницей бронзовой медали стала китайская спортсменка Сяо Цзяжуйсюань (29 очков). Свое первое олимпийское золото токийских Игр Виталина Бацарашкина выиграла в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Опытная белорусская спортсменка Виктория Чайка сегодня осталась вне финальной восьмерки, заняв итоговое 36-е место среди 44 участниц соревнований.-0-