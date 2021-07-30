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Кореянка Сан Ан выиграла третье олимпийской золото в стрельбе из лука

30.07.2021 11:37 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Корейская спортсменка Сан Ан стала трехкратной олимпийской чемпионкой по стрельбе из лука, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня 20-летняя кореянка выиграла золотую медаль в индивидуальном турнире, победив российскую спортсменку Елену Осипову с результатом 6:5. До этого Сан Ан завоевала два золота - в командном турнире и миксте.

Обладательницей бронзовой медали сегодня стала итальянская спортсменка Лучилла Боари, выигравшая у американской лучницы Маккензи Браун со счетом 7:1. На пути к бронзе итальянка победила в 1/8 финала белоруску Анну Марусову со счетом 6:5. На Играх в Токио женская сборная Беларуси в составе Анны Марусовой, Карины Деминской и Карины Козловской остановилась в шаге от пьедестала почета, уступив бронзу немецким спортсменкам в командном турнире.

Олимпийский турнир стрелков из лука завершится завтра индивидуальными соревнованиями мужчин. Белорусские лучники не смогли завоевать путевки на эту Олимпиаду.-0-

 
 
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Сегодня 20-летняя кореянка выиграла золотую медаль в индивидуальном турнире, победив российскую спортсменку Елену Осипову с результатом 6:5. До этого Сан Ан...
 
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