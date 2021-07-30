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Для белорусских клубов еврокубки по футболу завершились

30.07.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Все 4 клуба Беларуси накануне завершили свою еврокубковую кампанию текущего сезона на стадии 2-го раунда квалификации Лиги конференций. Последним финальный свисток услышали футболисты "Шахтера", которые и в ответной игре проиграли люксембургскому "Фола" 0:1. Преимущество перед ответной игрой дома было у БАТЭ - 1:0. Но в Борисове от "Динамо" Батуми случился разгром 1:4. 

"Динамо" Брест и "Торпедо БелАЗ" также завершили выступление в Лиге конференций.


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Теги: Брест
 
 
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Все четыре клуба Беларуси накануне завершили свою еврокубковую кампанию текущего сезона на стадии 2-го раунда квалификации Лиги конференций. Последним финальный...
 
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