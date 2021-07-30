Белорусские пловчихи не квалифицировались в финал эстафеты на Олимпиаде в Токио

Источник материала: БелТА

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловчихи не квалифицировались в финал комбинированной эстафеты 4х100 м на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский квартет показал 12-й результат. Для того чтобы попасть в число участниц решающего заплыва, необходимо было занимать в промежуточном протоколе место не ниже восьмого.

Тройку лучших составили дружины Канады - 3 мин. 55,17 сек., США - 3 мин. 55,18 сек. и Австралии - 3 мин. 55,39 сек.-0-