Эфиопский бегун Селемон Барега стал олимпийским чемпионом на дистанции 10000 м

Источник материала: БелТА

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на Национальном стадионе японской столицы стартовали состязания по легкой атлетике. Это самый медальный вид олимпийской программы - на кону 48 комплектов наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый из них разыграли бегуны на 10 000 м. Золото завоевал 21-летний эфиопский спортсмен Селемон Барега, пробежавший дистанцию за 27 мин. 43,22 сек. Серебряным призером стал представитель Уганды Джошуа Чептегеи (27 мин. 43,63 сек.), его соотечественник Джейкоб Киплимо выиграл бронзовую медаль (27 мин. 43,88 сек.).

Сегодня белорусский спортсмен Максим Недосеков пробился в финал состязаний по прыжкам в высоту, показав результат 2 м 28 см. Также в число 12 участниц финала соревнований по толканию ядра пробилась Алена Дубицкая, ее результат - 18 м 89 см.

Что касается тройного прыжка, то Виолетта Скворцова в своей лучшей квалификационной попытке прыгнула на 14 м 5 см. Это 18-й результат, который оставил белоруску вне финала.-0-





Виолетта Скворцова (Беларусь)





















Во время бега на 5000 м









Диана Загаинова (Литва)





Кристина Макела (Финляндия)









Тори Франклин (США)





Теа Лафонд (Доминикана)





Габриела Петрова (Болгария)

Фото Оксаны Манчук