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Эфиопский бегун Селемон Барега стал олимпийским чемпионом на дистанции 10000 м

30.07.2021 15:47 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на Национальном стадионе японской столицы стартовали состязания по легкой атлетике. Это самый медальный вид олимпийской программы - на кону 48 комплектов наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый из них разыграли бегуны на 10 000 м. Золото завоевал 21-летний эфиопский спортсмен Селемон Барега, пробежавший дистанцию за 27 мин. 43,22 сек. Серебряным призером стал представитель Уганды Джошуа Чептегеи (27 мин. 43,63 сек.), его соотечественник Джейкоб Киплимо выиграл бронзовую медаль (27 мин. 43,88 сек.).

Сегодня белорусский спортсмен Максим Недосеков пробился в финал состязаний по прыжкам в высоту, показав результат 2 м 28 см. Также в число 12 участниц финала соревнований по толканию ядра пробилась Алена Дубицкая, ее результат - 18 м 89 см.

Что касается тройного прыжка, то Виолетта Скворцова в своей лучшей квалификационной попытке прыгнула на 14 м 5 см. Это 18-й результат, который оставил белоруску вне финала.-0-

Эфиопский бегун Селемон Барега стал олимпийским чемпионом на дистанции 10000 м
Виолетта Скворцова (Беларусь)
Эфиопский бегун Селемон Барега стал олимпийским чемпионом на дистанции 10000 м
Эфиопский бегун Селемон Барега стал олимпийским чемпионом на дистанции 10000 м
Эфиопский бегун Селемон Барега стал олимпийским чемпионом на дистанции 10000 м
Эфиопский бегун Селемон Барега стал олимпийским чемпионом на дистанции 10000 м
Эфиопский бегун Селемон Барега стал олимпийским чемпионом на дистанции 10000 м
Во время бега на 5000 м
Эфиопский бегун Селемон Барега стал олимпийским чемпионом на дистанции 10000 м
Эфиопский бегун Селемон Барега стал олимпийским чемпионом на дистанции 10000 м
Диана Загаинова (Литва)
Эфиопский бегун Селемон Барега стал олимпийским чемпионом на дистанции 10000 м
Кристина Макела (Финляндия)
Эфиопский бегун Селемон Барега стал олимпийским чемпионом на дистанции 10000 м
Эфиопский бегун Селемон Барега стал олимпийским чемпионом на дистанции 10000 м
Тори Франклин (США)
Эфиопский бегун Селемон Барега стал олимпийским чемпионом на дистанции 10000 м
Теа Лафонд (Доминикана)
Эфиопский бегун Селемон Барега стал олимпийским чемпионом на дистанции 10000 м
Габриела Петрова (Болгария)

Фото Оксаны Манчук

 
 
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Первый из них разыграли бегуны на 10 000 м. Золото завоевал 21-летний эфиопский спортсмен Селемон Барега, пробежавший дистанцию за 27 мин. 43,22 сек.
 
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