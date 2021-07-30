Белорусские пловцы не вышли в финал комбинированной эстафеты на Играх в Токио

Источник материала: БелТА

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы не вышли в финал комбинированной эстафеты 4х100 м на Играх в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый результат белорусов - 3 мин. 34,82 сек. Это 12-й результат. В решающую стадию соревнований пробились восемь лучших эстафетных четверок.

Лучшее время показали итальянцы - 3 мин. 30,02 сек. Вторые в промежуточном протоколе британцы - 3 мин. 31,47 сек. Третье место занимают перед финалами российские пловцы - 3 мин. 31,66 сек.-0-