Китайские спортсмены лидируют в медальном зачете Олимпиады

Источник материала: БелТА

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Китая завоевали сегодня девять наград и возглавили общекомандный медальный зачет XXXII летних Олимпийских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Китайские атлеты сегодня взяли четыре золота, три серебра и две бронзы, и сейчас в копилке сборной Китая 40 наград (19, 10, 11). На второй позиции хозяева Олимпиады спортсмены Японии - 28 (17, 4, 7), третье место занимают атлеты американской команды - 41 (14, 16, 11). Четвертыми идут россияне, у которых 34 награды (10, 14, 10).

На олимпийский пьедестал почета уже поднимались представители 70 команд из 206 участвующих в Играх.

Всего сегодня был разыгран 21 комплект олимпийских медалей.

Академическая гребля. Женщины. Одиночка

1. Эмма Твигг (Новая Зеландия).

2. Анна Прокатень (Россия).

3. Магдалена Лобниг (Австрия).

Академическая гребля. Мужчины. Одиночка

1. Стефанос Нтускос (Греция).

2. Кьетиль Борш (Норвегия).

3. Дамир Мартин (Хорватия).

Академическая гребля. Женщины. Восьмерка

1. Канада.

2. Новая Зеландия.

3. Китай.

Академическая гребля. Мужчины. Восьмерка

1. Новая Зеландия.

2. Германия.

3. Великобритания.

Велоспорт. BMX. Мужчины

1. Ник Кимманн (Нидерланды).

2. Кай Уайт (Великобритания).

3. Карлос Рамирес (Колумбия).

Велоспорт. BMX. Женщины

1. Бетани Шривер (Великобритания).

2. Мариана Пахон (Колумбия).

3. Мерел Смюлдерс (Нидерланды).

Плавание. Женщины. 200 м брасс

1. Татьяна Шенмейкер (ЮАР).

2. Лилли Кинг (США).

3. Энни Лейзор (США).

Плавание. Мужчины. 200 м на спине

1. Евгений Рылов (Россия).

2. Райан Мерфи (США).

3. Люк Гринбанк (Великобритания).

Плавание. Женщины. 100 м вольный стиль

1. Эмма Маккеон (Австралия).

2. Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг).

3. Кейт Кэмпбелл (Австралия).

Плавание. Мужчины. 200 м комплекс

1. Ван Шунь (Китай).

2. Данкан Скотт (Великобритания).

3. Жереми Депланш (Швейцария).

Стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м

1. Виталина Бацарашкина (Россия).

2. Ким Мин Чон (Республика Корея).

3. Сяо Цзяжуйсюань (Китай).

Теннис. Мужчины. Парный разряд

1. Никола Мектич / Мате Павич (Хорватия).

2. Марин Чилич / Иван Додиг (Хорватия).

3. Майкл Винус / Маркус Даниэл (Новая Зеландия).

Прыжки на батуте. Женщины

1. Чжу Сюэин (Китай).

2. Лю Линлин (Китай).

3. Бриони Пейдж (Великобритания).

Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство

1. Сан Ан (Республика Корея).

2. Елена Осипова (Россия).

3. Лючилла Боари (Италия).

Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка

1. Иржи Прскавец (Чехия).

2. Якуб Григар (Словакия).

3. Ханнес Айгнер (Германия).

Бадминтон. Микст

1. Хуан Дунпин / Ван Илюй (Китай).

2. Хуан Яцюн / Чжэн Сивэй (Китай).

3. Юта Ватанабэ / Ариса Хигасино (Япония).

Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг

1. Акира Соне (Япония).

2. Идалис Ортис (Куба).

3. Ирина Киндзерская (Азербайджан), Романи Дико (Франция).

Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг

1. Лукаш Крпалек (Чехия).

2. Гурам Тушишвили (Грузия).

3. Тедди Ринер (Франция), Тамерлан Башаев (Россия).

Легкая атлетика. Мужчины. 10 000 м

1. Селемон Барега (Эфиопия).

2. Джошуа Чептегеи (Уганда).

3. Джейкоб Киплимо (Уганда).

Фехтование. Мужчины. Командная шпага

1. Япония.

2. Россия.

3. Республика Корея.

Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд

1. Ма Лун (Китай).

2. Фань Чжэньдун (Китай).

3. Дмитрий Овчаров (Германия).-0-