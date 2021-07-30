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Медальный зачет Олимпиады в Токио на 30 июля

30.07.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

На 30 июля медальный зачет выглядит следующим образом. Лидирует Китай (19 золотых наград). Вторая позиция с 17 золотыми у Японии. Третье место на данный момент у США - 14 золотых наград. 


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На 30 июля медальный зачет выглядит следующим образом. Лидирует Китай (19 золотых наград). Вторая позиция с 17 золотыми у Японии. Третье место на данный момент у США - 14...
 
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