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Медальный зачет Олимпиады в Токио на 30 июля
30.07.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
На 30 июля медальный зачет выглядит следующим образом. Лидирует Китай (19 золотых наград). Вторая позиция с 17 золотыми у Японии. Третье место на данный момент у США - 14 золотых наград.
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На 30 июля медальный зачет выглядит следующим образом. Лидирует Китай (19 золотых наград). Вторая позиция с 17 золотыми у Японии. Третье место на данный момент у США - 14...
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